Мотивы двух преступников, убитых в ходе перестрелки с полицией в магазине в Джерси-Сити (США), пока не ясны; ведется расследование, заявил журналистам глава полиции города Майк Келли.

Мотивы двух преступников, убитых в ходе перестрелки с полицией в магазине в Джерси-Сити (США), пока не ясны; ведется расследование, заявил журналистам глава полиции города Майк Келли.Во вторник в Джерси-Сити полицейский приблизился к двум подозреваемым, после чего те открыли огонь​​​. Затем они укрылись в кошерном магазине и вели огонь на протяжении нескольких часов. Район был оцеплен полицией и спецназом. По словам очевидцев, прозвучали сотни выстрелов, передает РИА Новости.В магазине, как сказал начальник полиции, обнаружены пять погибших. Полагают, что двое из них преступники. Кроме того, убит один полицейский. Расследование займет недели, возможно, месяцы.По данным местных СМИ, расовой или религиозной подоплеки здесь нет; скорее всего, речь идет о неудачной спецоперации по задержанию торговцев наркотиками.