Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова канцлера Германии Ангелы Меркель о Путине-победителе. Он подчеркнул, что говорить о том, кто стал победителем, а кто проигравшим, неуместно, так как все участники саммита хотели восстановить реальные усилия по поискам урегулирования конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова канцлера Германии Ангелы Меркель о Путине-победителе.По данным СМИ, Меркель после встречи в Париже сказала, что глава российского государства является победителем на саммите "нормандской четверки".Песков подчеркнул, что говорить о том, кто стал победителем, а кто проигравшим на этом саммите, неуместно, так как все участники преследовали одну цель — восстановить реальные усилия по поискам урегулирования конфликта на юго-востоке Украины."Определенные шаги — важные — сделаны в этом направлении, но гораздо больше еще предстоит сделать", — сказал Песков.Лидеры "нормандской четверки" (Россия, Украина, Германия, Франция) провели после трехлетнего перерыва встречу в Париже 9 декабря, напоминает "Интерфакс". Договорились о дальнейшем разводе сил на линии соприкосновения, полном прекращении огня, запланировали обмен пленными на принципах "всех на всех".