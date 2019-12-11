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<a href="https://33live.ru/novosti/11-12-2019-petrosyan-dal-pervyj-kommentarij-o-svoej-svadbe-s-bruxunovoj.html" target="_blank">Петросян дал первый комментарий о своей свадьбе с Брухуновой</a> - На днях новость о бракосочетании Евгения Петросяна и его молодой помощницы Татьяны Брухуновой взорвала медиапространство. Наконец шумиху прокомментировал и сам юморист.