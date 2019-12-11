Телеведущая Регина Тодоренко дала откровенное интервью журналистке Ксении Собчак. Когда речь зашла о российско-украинских отношениях, гостья шоу расплакалась.

Телеведущая Регина Тодоренко дала откровенное интервью журналисткеКсении Собчак. Когда речь зашла о российско-украинских отношениях, гостья шоурасплакалась.Уроженка Одессы Регина Тодоренко поведала, что старается невысказываться на политические темы, так как в этом она мало понимает. Более того, с родственниками о конфликте двух стран она тоже не говорит, в ее доме этотабу. "Чтобы не разводить скандал", – пояснила Тодоренко, отметив, что у ееблизких на Украине немного другие взгляды на происходящее.После Регина Тодоренко неожиданно разрыдалась. Такая эмоциональнаяреакция гостя выбила из колеи даже видавшую виды Ксению Собчак. Онабезрезультатно пыталась успокоить девушку."Это очень сложно сохранять какой-либо нейтралитет. Обидно,что зачастую артисты становятся камнем преткновения в таких случаях. Вся травляпадает на плечи обычных певцов, которые не разбираются в этом всем. Это оченьтяжело. Мой муж не может познакомится с моим дедушкой", – сказала теледива вютуб-шоу "Осторожно, Собчак!".Регина не стала скрывать, что для нее тема отношений Россиии Украины непростая. Она много лет живет как между двух огней. Ее мужа – российскогопевца Влада Топалова не пускают на территорию Незалежной. Вокалист был помещенв базу "Миротворец"."Мне правда хочется приехать с мужем. Показать, где я жила,потому что для меня это немаловажно: где я родилась, где выросла. А его простотуда не пускают. С дедушкой моим он общается по скайпу, потому что 80-летнегодедушку сложно привезти познакомить", – добавила знаменитость.призналась, что всегда мечтала о большойодесской свадьбе. Однако в нынешней политической ситуации устроить ееневозможно. Замуж за Топалова она выходила в Италии."Мы хотели красивого праздника, но, чтобы ни в коем случаемы не стали камнем преткновения в политической ситуации. Почему? За что?" – спрашивала,утирая слезы знаменитость.Последние несколько лет, задувая в свечи на деньрождения, Регина, как оказалось, загадывает одно и то же желание: прямой перелетиз Одессы в Москву. Тодоренко обидно оттого, с каким негативом к ихрусско-украинской семье могут относиться люди."Почему так пишут? За что? Потому что у меня муж россиянин? Ая жена у него украинка. И на него также может вылиться ушат дерьма какого-то вочередной раз: "Ммм… Понятно, хохлушка у тебя жена, да?". Почему люди такие злые?Что провоцирует людей быть таким злыми?" – сказала .