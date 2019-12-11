Недалеко от автобусной остановки в Никифорово под Лосино-Петровским нашли тело мужчины. Примечательно, что труп был обезглавлен. Личность умершего установлена, им оказался житель столицы ..

Недалеко от автобусной остановки в Никифорово под Лосино-Петровским нашли тело мужчины. Примечательно, что труп был обезглавлен.Личность умершего установлена, им оказался житель столицы в возрасте тридцати семи лет. По данным , мужчина выехал за город, чтобы фотографировать животных в лесу. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.