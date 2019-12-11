Итогами переговоров в Париже и первой личной встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским стали договоренности об обмене пленными между Киевом и Донбассом, введении бессрочного режима прекращения огня и создании трех новых районов для отвода техники от линии разграничения. Киеву предстоит закрепить формулу Штайнмайера об особом статусе Донбасса в украинском законодательстве.

Итогами переговоров в Париже и первой личной встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским стали договоренности об обмене пленными между Киевом и Донбассом, введении бессрочного режима прекращения огня и создании трех новых районов для отвода техники от линии разграничения. Киеву предстоит закрепить "формулу Штайнмайера" об особом статусе Донбасса в украинском законодательстве.Если бы российская делегация прилетела неправительственным бортом, вернуться из Парижа было бы проблематично — 10 декабря Франция вновь охвачена протестами. Общенациональная забастовка — рейсы в Москву, как и сотни других, отменены. В тех вагонах метро, что вышли на линию, давка. Протест адресован Эммануэлю Макрону. Он, впрочем, на день переместился на международный трек и не прогадал — там есть хоть какое-то движение."У нас остались разногласия. Чудесного решения мы сегодня не достигли, но смогли продвинуться вперед", — рассказал президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита в Париже."Нормандская четверка" собралась впервые за три года. Наблюдатели заговорили о разморозке отношений. "Есть потепление какое-то", — отметил Владимир Путин.Лидеры в разных форматах общались пять с половиной часов. Договорились, что Киев и ЛДНР обменяются пленными в формате "все на всех", причем до нового года, продолжат разминирование и дефортификацию."Необходимо увеличить количество пунктов пропуска на линии соприкосновения, создать максимально комфортные условия для скорейшего, без многочасовых очередей прохождения контрольных процедур сотнями и тысячами простых людей, которые живут в этой зоне. Вот мы разговариваем о крупных проектах и гуманитарных вопросах — давайте не будем забывать здесь о простых людях, которые там живут, и все наши договоренности должны способствовать улучшению их жизни не когда-то в будущем, а сейчас", — заявил Владимир Путин.Итогом переговоров стала общая декларация, под текстом которой подписалась и Украина:"Минские соглашения продолжают быть основой работы "нормандского формата", государства-участники которого привержены их полному выполнению. Стороны заявляют о приверженности полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня, окажут поддержку достижению соглашения в рамках Трехсторонней контактной группы по трем дополнительным участкам разведения с целью разведения сил и средств к концу марта 2020 года", — приводится текст документа на сайте президента России.Но Киев ведь подписал и сами Минские соглашения, которые не выполняет. Неудивительно, что и с парижской декларацией как-то сразу начались трудности."Что касается прекращения огня, я сегодня уже говорил о том, что я пока не знаю, как мы сможем контролировать эту ситуацию", — заявил Зеленский.Сначала источники сообщили, а затем и Зеленский признал — он не уверен, что сможет обеспечить разведение сил на всей линии соприкосновения. Нацбатальоны не дадут. Лидер "Нацкорпуса" (запрещена в России) Билецкий, кстати, внимательно слушал в прямом эфире, что говорил Зеленский в Париже."Если вы посчитаете 409 километров линии соприкосновения, то мы будем разводить двадцать лет. Если быстрее и большими участками, то мы можем развести за 6-8 лет", — рассказал Зеленский украинским журналистам.Не ясно и в какой роли на переговорах выступал глава украинского МВД Аваков, но, общаясь с журналистами в Париже, он посылал ясные сигналы в Киев о том, что предательства не заметил.С оглядкой на Майдан, где днем ранее выступал Порошенко, очевидно говорил и действовал Зеленский, а потому ключевого шага к миру на Донбассе от него пока так и не дождались."Наш бывший президент Петр Алексеевич подписывал о передаче границы после выборов. Я, естественно, поднимал вопрос о том, чтобы передача границы была до проведения местных выборов. Мне кажется, я научно, аргументированно говорю, но пока у нас разный взгляд", — сообщил Зеленский."В Минских соглашениях, возьмите, пожалуйста, и прочитайте, что там написано. Там написано, что Украина начинает устанавливать контроль на этой территории, на этом участке границы, на следующий день после выборов. Ну там так написано. И окончательно этот процесс завершается после полной реализации всех политических процедур. Там так написано. Зачем вскрывать Минские соглашения и их снова переписывать? Там каждый пункт увязан между собой. Если мы вскроем один пункт, начнется переписывание других и мы вообще потеряем все", — заявил Владимир Путин.Первая личная встреча Путина и Зеленского длилась около часа. 15 минут общались с глазу на глаз. Беседа явно пошла на пользу, в особенности украинскому лидеру. Он узнал, как Путин ведет переговоры: "Он же по каждому вопросу детально разбирается, и мы начинаем каждое слово урегулировать. Это сложно, я просто другой человек. Думал, быстро, раз и договорились, а тут другая природная биомеханика".Говорили Путин с Зеленским по-русски, да и в рабочей папке украинского президента разглядели текст, написанный не на мове. У нас говорить на двух языках не запрещено — бравировал Зеленский. Путин снова разобрал вопрос до деталей."Хочу обратить ваше внимание на то, что русскоязычными на Украине считают себя 38 процентов граждан страны. Со следующего года, как известно, все русские школы так называемые переводятся на украинский язык. Кстати говоря, представители других школ, насколько мне известно, венгерский, румынский, польский только с 2023 года. Как будто венгров на Украине больше, чем русскоговорящих. Согласитесь, что это у нас вызывает вопросы, на которые мы ответов не имеем", — обратился к Зеленскому Путин.Во время переговоров Путина с Меркель затронули другую тему — убийство в Берлине бывшего полевого командира боевиков Зелимхана Хангошвили. В преступлении немецкая прокуратура заподозрила русский след, после чего были высланы два российских дипломата.Журналист обратилась с вопросом к Ангеле Меркель: "Сегодня у вас была двусторонняя встреча. Обсуждали ли вы на ней убийство грузина в Берлине?". Канцлер Германии ответила: "Да, я в ходе беседы подчеркнула, что мы ожидаем от российской стороны сотрудничества и хотим, чтобы Россия предоставила нам информацию, которой российская сторона обладает. У нас есть исходные подозрения от генерального федерального прокурора и больше ничего"."Вы сказали об убийстве грузина. Это не совсем так. Это не просто грузин, это человек, который принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе. Он не грузин по национальности. Этот человек находился у нас в розыске. Это боевик, причем очень жесткий и кровавый человек. Только в одной из акций, в которых он принял участие, им было убито 98 человек. Он был одним из организаторов взрывов в московском метро. Я не знаю, что с ним произошло, это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно. Но я полагаю, что только на основе предварительных соображений некорректной является высылка дипломатов, которые не имеют к этому никакого отношения. Значит, вы спросили об ответных мерах. Но существуют просто неписанная практика, неписанные законы в таких случаях. Вы выслали наших дипломатов — мы высылаем ваших. Вот и все. Кстати говоря, было бы очень хорошо, чтобы мы сотрудничали не только в таких вот трагических обстоятельствах, но и раньше российская сторона неоднократно ставила вопрос перед немецкими коллегами о выдаче этого бандита, убийцы. К сожалению, мы не нашли взаимопонимания", — заявил Владимир Путин.Есть ли понимание, чем реально живут и что чувствуют люди на Донбассе, возвращаясь к внутриукраинскому конфликту, задали вопрос уже Зеленскому. На это он ответил: "У меня огромное количество друзей, жителей оккупированного Донбасса, интеллигентных людей, сбежавших от пуль, сбежавших от взрывов, потерявшие там свой дом, недвижимость, близких. Компания, в которой я работал до президентства, студия "Квартал-95", в ней очень много людей, огромное количество людей, которые являются жителями оккупированного Донбасса. Я, кстати, вот начал, эта мысль убежала...". А смысл того, что произносил Зеленский, кажется, стал ускользать от Меркель с Макроном, особенно когда тот продолжил:"Вы приезжайте, я вам лично покажу. Но только чтобы реально, не так, как ваши, там есть товарищ Соловьев, который весело вещи говорит там, в Москве, о том, что происходит. А я всегда говорю: вы приезжайте, посмотрите, походите ножками, ручками, глазками. Ничего страшного, я думаю, туфли Brioni не запачкает человек".Хорошее знание люксовых брендов, кстати, демонстрируют и люди из партии Зеленского "Слуга народа". Одну слугу не так давно заметили в Versace. У нее спросили, сколько же месячных зарплат народного депутата стоит такое богатство, на что она ответила: "Есть сбережения, у меня есть муж".А журналисты, что называется, поймали Зеленского на слове. Неужели он сделает так, что российские СМИ начнут пускать на Украину, а СБУ закроет уголовные дела против некоторых российских репортеров? На это Зеленский ответил: "Конечно, приезжайте к нам". С этим сумбуром Зеленский остался уже один на один в то время как Макрон и Меркель подошли к Путину, который начал что-то предметно им объяснять, после чего "фрау канцлерин" по-русски воскликнула: "Понимаю!".Насколько продвинулась в понимании "нормандская четверка" и, в первую очередь, Украина — покажут ближайшие четыре месяца. Именно столько времени лидеры отвели на то, чтобы увидеть реальные подвижки, после чего должны встретиться вновь.