Под предлогом продажи строительных материалов злоумышленница похитила 1 500 000 рублей...

Оперативники уголовного розыска УВД по ТиНАО задержали 55-летнюю приезжую, подозреваемую в хищении более 1 500 000 рублей под предлогом продажи строительных материалов.В дежурную часть УВД по ТиНАО с заявлением о хищении денежных средств обратился 43-летний житель столицы. Мужчина рассказал, что в торговом павильоне на одном из столичных рынков он заказал напольное покрытие. За паркет заявитель перевел на расчетный счет продавца более 1 500 000 рублей, однако по истечению установленного срока, товар так и не был доставлен покупателю.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Ею оказалась 55-летняя жительница одного из регионов России.Как установили полицейские, женщина приняла заказ потерпевшего, однако взятые на себя обязательства по доставке товара не выполнила, а полученными за него денежными средствами распорядилась по своему усмотрению. Злоумышленница около года вводила в заблуждение потерпевшего относительно сроков доставки строительных материалов, ссылаясь на производственные проблемы.По данному факту следственным отделом МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999)010-51-79