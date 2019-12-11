Главное футбольное дерби Испании между Барселоной и мадридским Реалом, запланированное на 18 декабря, вновь рискует быть перенесенным. Полиция Каталонии сообщила, что не может гарантировать обеспечение надлежащего уровня безопасности.

Главное футбольное дерби Испании между "Барселоной" и мадридским "Реалом", запланированное на 18 декабря, вновь рискует быть перенесенным. Полиция Каталонии сообщила, что не может гарантировать обеспечение надлежащего уровня безопасности участникам матча.В намеченный день проведения испанского класико в столице Каталонии планируются новые акции протестов. Как сообщает Евроспорт.Ru, сотрудников правопорядка попросту может не хватить на оба мероприятия. Из-за этого полицейские не гарантируют автобусу "Реала" безопасный проезд до стадиона "Камп Ноу".Возможный перенос предстоящего матча – далеко не первый. 18 декабря было выбрано резервной датой для проведения матча между "Барселоной" и "Реалом". Изначально встреча должна была состоятся 26 октября. Но тогда игра была также перенесена из-за протестов.