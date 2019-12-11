В студии шоу Пусть говорят на Первом канале перемыли
косточки 74-летнему юмористу Евгению Петросяну и его 30-летней новоиспеченной
жене Татьяне Брухуновой. Друзья комика выразили надежду, что тот не повторит
печальную судьбу актера Армена Борисовича Джигарханяна.
В студии шоу "Пусть говорят" на Первом канале перемыли
косточки 74-летнему юмористу Евгению Петросяну и его 30-летней новоиспеченной
жене Татьяне Брухуновой. Друзья комика выразили надежду, что тот не повторит
печальную судьбу актера Армена Борисовича Джигарханяна.
Писатель-сатирик Георгий Териков прокомментировал внезапную женитьбу
Евгения Петросяна. Приятель юмориста сообщил в эфире "Пусть говорят", что, узнав о
бракосочетании, связывался с молодоженами, чтобы поздравить.
"Сначала мне кто-то позвонил. Спросил: "А правда Петросян
женился?". Я говорю: "Сейчас позвоню, узнаю". Позвонил ему. Он говорит: "А ты
как думаешь?". Я говорю: "Я тебя поздравляю!" Он говорит: "Спасибо!" – восстановил
телефонный разговор с Евгением Вагановичем приятель.
По словам Терикова, перед тем как дать согласие на съемки в , он вновь позвонил комику. Писатель, прежде чем появиться на шоу, спрашивал
разрешения у сатирика. "Он говорит: "Ну ты же меня вчера поздравил. Значит ты
все знаешь", – сказал друг Петросяна.
Георгий Териков отметил, что знаком с юмористом более
50-лет. Он знаком со всеми женами артиста. Сатирик отметил, что Татьяна Брухунова и
Евгений Петросян искренне любят друг друга.
Ложку дегтя в бочку меда добавил академик российской
академии художеств Сергей Заграевский. Заслуженный работник культуры сомневается
в искренности молодой жены Петросяна. Живописец напомнил о том, как закончился брак
актера Армена Борисовича Джигарханяна и украинской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской.
30 Авг 2019 в 12:17 PDT
"Серьезно если говорить, то очень много сейчас историй,
именно связанных с неравными браками.
Это, кстати, типично, что никого не позвали, что брак был очень закулисным,
что даже близкий друг узнал случайно. Ну наводит это на какие-то мысли то ли
имущественные, то ли он стесняется, что сейчас Армена Борисовича тут будут
вспоминать. Как у него это было", – сказал Сергей Заграевский в сегодняшнем
выпуске
Напомним, уже несколько лет вся Россия обсуждает расставание 82-летнего
Армена Джигарханяна и 38-летней пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Брак,
в котором, казалось бы, царила любовь и гармония, рухнул. Именитый актер пропал
из поля зрения молодой супруги и подал на развод. После были взаимные обвинения
в преступлениях, обыски, суды и дележка недвижимости – страсти достойные
латиноамериканского сериала.