В студии шоу Пусть говорят на Первом канале перемыли косточки 74-летнему юмористу Евгению Петросяну и его 30-летней новоиспеченной жене Татьяне Брухуновой. Друзья комика выразили надежду, что тот не повторит печальную судьбу актера Армена Борисовича Джигарханяна.

В студии шоу "Пусть говорят" на Первом канале перемыликосточки 74-летнему юмористу Евгению Петросяну и его 30-летней новоиспеченнойжене Татьяне Брухуновой. Друзья комика выразили надежду, что тот не повторитпечальную судьбу актера Армена Борисовича Джигарханяна.Писатель-сатирик Георгий Териков прокомментировал внезапную женитьбуЕвгения Петросяна. Приятель юмориста сообщил в эфире "Пусть говорят", что, узнав обракосочетании, связывался с молодоженами, чтобы поздравить."Сначала мне кто-то позвонил. Спросил: "А правда Петросянженился?". Я говорю: "Сейчас позвоню, узнаю". Позвонил ему. Он говорит: "А тыкак думаешь?". Я говорю: "Я тебя поздравляю!" Он говорит: "Спасибо!" – восстановилтелефонный разговор с Евгением Вагановичем приятель.По словам Терикова, перед тем как дать согласие на съемки в , он вновь позвонил комику. Писатель, прежде чем появиться на шоу, спрашивалразрешения у сатирика. "Он говорит: "Ну ты же меня вчера поздравил. Значит тывсе знаешь", – сказал друг Петросяна.Георгий Териков отметил, что знаком с юмористом более50-лет. Он знаком со всеми женами артиста. Сатирик отметил, что Татьяна Брухунова иЕвгений Петросян искренне любят друг друга.Ложку дегтя в бочку меда добавил академик российскойакадемии художеств Сергей Заграевский. Заслуженный работник культуры сомневаетсяв искренности молодой жены Петросяна. Живописец напомнил о том, как закончился бракактера Армена Борисовича Джигарханяна и украинской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской.30 Авг 2019 в 12:17 PDT"Серьезно если говорить, то очень много сейчас историй,именно связанных с неравными браками.Это, кстати, типично, что никого не позвали, что брак был очень закулисным,что даже близкий друг узнал случайно. Ну наводит это на какие-то мысли то лиимущественные, то ли он стесняется, что сейчас Армена Борисовича тут будутвспоминать. Как у него это было", – сказал Сергей Заграевский в сегодняшнемвыпускеНапомним, уже несколько лет вся Россия обсуждает расставание 82-летнегоАрмена Джигарханяна и 38-летней пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Брак,в котором, казалось бы, царила любовь и гармония, рухнул. Именитый актер пропализ поля зрения молодой супруги и подал на развод. После были взаимные обвиненияв преступлениях, обыски, суды и дележка недвижимости – страсти достойныелатиноамериканского сериала.