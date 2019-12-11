Певица Ирина Понаровская появилась в студии шоумена Бориса Корчевникова. В эфире ток-шоу Судьба человека артистка вспомнила, как муж отнял у нее сына.

Певица Ирина Понаровская появилась в студии шоумена БорисаКорчевникова. В эфире ток-шоу "Судьба человека" артистка вспомнила, как мужотнял у нее сына.Вторым мужем российской знаменитости Ирины Понаровской был джазовыймузыкант Вейланд Родд-младший. В этом союзе артистка родила сына Энтони. Когдабрак развалился, экс-супруг увез ребенка за границу. Они оба пропали с радаров."Я не могу себе представить, как вы в тяжелый период своейжизни, когда Вейланд-Родд, ваш второй муж, забрал сына, как вы ехали и искалиего. Это был всесоюзный розыск ребенка", —прокомментировал случившееся многолет назад ведущий шоу "Судьба человека" Борис Корчевников.Ирина Понаровская поправила шоумена. По словам артистки,всесоюзный розыск объявлять отказались. Искать ее ребенка правоохранительныеорганы не хотели."Мне сказали, что если бы ваш муж был злостнымнеплательщиком алиментов, то мы бы завели какое-то дело. А так мы не имеемправо. Он его отец и все. Все, эта тема закрыта. Я не живу прошлым. У менятолько хорошие воспоминания. Я не хочу зрителей мучить. Зрители все знают. Всепрощено. Может быть и меня надо простить в чем-то", – сказала вокалистка в сегодняшнемвыпуске шоу.Понаровская подчеркнула, что в сложившейся ситуации виноватаи она в том числе. В каких-то моментах звезда вела себя неправильно."Не может быть, что один плохой, а второй святой. Поэтомуженщина не всегда права. Но время прошло. 30 лет. Надо прощать с концами. Я нехочу перед вратами божьими предстать святой. У меня такой характер", – заявилаартистка.Ирина Понаровская призналась, что может поставитьсебя на место человека и понять, почему он поступил так, а не иначе. Героиня сегодняшнеговыпуска программы отметила, что экс-муж ее все еще непростил.27 Ноя 2019 в 12:53 PST"У меня есть право совершить прощение. Это мое право.Поэтому я по праву и живу. Я простила его. Однажды позвонила ему. Сказала: "Этотвоя бывшая жена Ирина". Он повесил трубку. Разговор не состоялся. Это незначит, что я хотела примириться. Я не оцениваю плохо это или хорошо. Просторешила ему позвонить", – сказала Ирина Понаровская.Добавим, единственный сын Ирины Понаровскойживет в Норвегии. Энтони окончил университет, получил специальность ювелира. Отпрыскзнаменитости женат, у него двое детей: сын Эрик и дочь Шарлотта.