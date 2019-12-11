Президент России Владимир Путин призвал обеспечить дополнительной поддержкой пострадавших в Беслане, которые в этом нуждаются. Соответствующее заявление он сделал на заседании Совета по правам человека во вторник, 10 декабря.

Президент России Владимир Путин призвал обеспечить дополнительной поддержкой пострадавших в Беслане, которые в этом нуждаются. Соответствующее заявление он сделал на заседании Совета по правам человека во вторник, 10 декабря.Кроме того, Владимир Путин заявил, что трагедия в Беслане стала болью не только всей страны на всю жизнь, но и его личной, сообщает "Россия 24".Захват заложников в школе №1 города Беслана произошел утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки. Более тысячи человек, в числе которых ученики, их родители и учителя оказались захваченными. Их держали в течение трех дней в спортивном зале без воды и еды. В результате теракта погибли 333 человека, в их числе 186 детей. Экономический ущерб от трагедии превысил 34 миллиона рублей. Ответственность за организацию теракта публично взял на себя Шамиль Басаев.