На заседании Совета при президенте РФ по правам человека, который состоялся 10 декабря, адвокат Шота Горгадзе на примере недавних резонансных историй поднял вопрос о лишении инвалидности детей с раком сетчатки глаза (ретинобластомы). Путин пообещал обратить внимание на эту проблему.

На заседании Совета при президенте РФ по правам человека, который состоялся 10 декабря, адвокат Шота Горгадзе на примере резонансных историй поднял вопрос о лишении инвалидности детей с раком сетчатки глаза (ретинобластомы).При этом заболевании у детей ампутируется глаз, после чего необходимо ежегодно до наступления 18-летия (пока организм растет) менять глазной протез.Адвокат обратил внимание Владимира Путина на то, что по действующим сейчас правилам (которые регулируются постановлением правительства и министерством труда) в случае наступления ремиссии ребенка, страдающего этим заболеванием, лишают инвалидности, и он, соответственно, лишается возможности бесплатной замены протеза.Горгадзе сообщил, что в России это редкое заболевание: таких детей – не больше трех тысяч, а стоимость операции — примерно 20-30 тысяч рублей."Не в каждом городе семья может себе это позволить за свой счет", — отметил адвокат.Он предложил внести ретинобластому в список заболеваний, по которому ребенок сможет претендовать на бесплатную операцию по замене протеза, и не будет лишаться инвалидности в случае ремиссии.Путин назвал "чушью" отказ в продлении инвалидности людям, у которых отсутствует парный орган."То есть, если одной руки нет, человек уже не инвалид? Чушь, конечно", — сказал Путин, добавив, что "слов нет"."Мы займемся этим", — пообещал президент на заседании Совета по правам человека, трансляцию которого вел телеканал "Россия 24".