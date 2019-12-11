Президент Владимир Путин сообщил, что рассмотрит предложение сделать 31 декабря выходным днем. В то же время российский лидер добавил, что времени для принятия решения очень мало. Сейчас ..

Президент Владимир Путин сообщил, что рассмотрит предложение сделать 31 декабря выходным днем. В то же время российский лидер добавил, что времени для принятия решения очень мало."Сейчас уже середина декабря, приближаются новогодние праздники. Не знаю, как мы поступим по поводу 31 декабря. Времени очень мало для принятия решения подобного рода. Но я тоже вас услышал", – цитирует Владимира Путина ТАСС.Ранее глава Министерства труда Максим Топилин заявил, что сделать 31 декабря выходным невозможно, так как правительство устанавливает сроки праздников заблаговременно. Однако каждый работодатель может разрешить своим подчиненным отдохнуть в последний день года, передает .