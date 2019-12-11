Переговоры лидеров стран нормандской четверки, которые состоялись 9 декабря в Париже, дали богатую пищу для размышлений для самых разных экспертов и аналитиков. Прибавилось работы и у физиогномистов, которые по положению тел, мимике и другим невербальным проявлениям смогли оценить положение переговорщиков.

Переговоры лидеров стран нормандской четверки, которые состоялись 9 декабря в Париже, дали богатую пищу для размышлений для самых разных экспертов и аналитиков. Прибавилось работы и у физиогномистов, которые по положению тел, мимике и другим невербальным проявлениям смогли оценить положение переговорщиков.Как отметила физиономист, эксперт по жестам, специалист по распознаванию лжи Светлана Филатова, каждый из четырех лидеров нормандской четверки пришел на переговоры со своей твердой позицией и мнением, которые планировал отстаивать вежливо, но бескомпромиссно. Впрочем, из общего настроя явно выбивался президент Украины.Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского, судя по всему, стала серьезным испытанием для украинского лидера. И чтобы получить поддержку европейских лидеров, он буквально бросился им в ноги. "Зеленский очень много суетится, и он около Меркель и Макрона старается находиться. Он слушает их мнение, присматривается, прислушивается", – цитирует Life.ru Светлану Филатову."Зеленский сел на краешек стула, спина ровная, когда он готовился, он ногу больше закинул за стул..., и он посматривает на своих компаньонов, но старается не подавать виду, что он на них засматривается", – обратила внимание она на поведение президента Украины.Материал дополняется.