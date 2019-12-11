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<a href="https://33live.ru/novosti/11-12-2019-razexavshiesya-priluchnyj-i-muceniece-podelili-detej.html" target="_blank">Разъехавшиеся Прилучный и Муцениеце поделили детей</a> - То и дело вокруг актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце муссируются слухи об их расставании. На сей раз артисты подкинули новый повод поклонникам поговорить о них.