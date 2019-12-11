Продюсер группы Ласковый май Андрей Разин продолжает попытки достучаться до своего бывшего коллеги Юрия Шатунова. Правда, при этом он умудрился закидать камнями и его, и Андрея Малахова.

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин продолжает попытки достучаться до своего бывшего коллеги Юрия Шатунова. Правда, при этом он умудрился закидать камнями и его, и Андрея Малахова.Разин утверждает, что директор Шатунова – Аркадий Кудряшов – продолжает настраивать бывшего подопечного против него. Так продюсер "Ласкового мая" рассказал, в какую сумму обошлось участие Юрия на программе Андрея Малахова "Привет, Андрей"."По моим сведениям, программе Андрея Малахова "Привет, Андрей!", участие в ней Юры Шатунова стоило один миллион рублей. Два года они вели переговоры и, наконец-таки, сошлись. Одним из условий было то, что Юра будет лить грязь на Разина. Только поэтому Кудряшов согласился, по моим сведениям, получив за это один миллион руб." (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.), – написал Разин на своей странице в социальной сети "Инстаграм".Впрочем, таким образом облив своего бывшего подопечного грязью, продюсер поспешил заверить, что он нисколько не обижается на Юрия. Он уверен, что певец всего лишь следовал указаниям своего директора, который, по словам Разина, регулярно настраивает звезду отечественной эстрады против бывшего коллеги."Что бы там Юра ни говорил, я на него не обижаюсь, но Кудряшова не прощу никогда, потому что там будет одна ложь в отношении меня. Когда-то я взял на помойке этого человека и сделал его директором Юры Шатунова, а он теперь настраивает Юру против меня и придумывает всякие истории, думая, что он уйдёт от ответственности. Никто не уйдет от ответственности, в том числе, уголовной. В случае, если по телевидению прозвучит лживая информация, будут немедленно приняты меры". – высказался Андрей.11 Дек 2019 в 12:09 PSTНе забыл он пройтись и по своему знаменитому тезке. Разин подчеркнул, что более не будет сотрудничать с телеведущим, т.к. тот ведет нечестную игру против него."А с Андреем Малаховым мы прекращаем сотрудничество. Дважды предав меня, третьего раза не будет. Прощай, Андрей 🙏 Кроме того, с Юрой Шатуновым я не встречался и не общался с июля и я не могу понять то, что он говорит в отношении меня в средствах массовой информации – это его личная позиция или навязанное мнение Аркадия Кудряшова", – подытожил мужчина.