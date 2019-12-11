В марте будущего года исполнится год со дня скоропостижной смерти Юлии Началовой. Логично было бы приурочить к этой дате концерт памяти, но в настоящее время ни один федеральный канал этим не занимается. А падкая на скандалы пресса тут же обвинила в этом и друзей певицы, которые могли бы стать участниками, и пресс-секретаря Анну Исаеву. Она высказала свое возмущение по этому поводу в интервью Дни.ру.

В марте будущего года исполнится год со дня скоропостижной смерти Юлии Началовой. Логично было бы приурочить к этой дате концерт памяти, но в настоящее время ни один федеральный канал этим не занимается. А падкая на скандалы пресса тут же обвинила в этом и друзей певицы, которые могли бы стать участниками, и пресс-секретаря Анну Исаеву. Она высказала свое возмущение по этому поводу в интервью "Дни.ру"."Когда это специалисты по связям с общественностью решали судьбу памятного концерта федерального уровня?! – задает Исаева справедливый вопрос. – Вообще-то концертами у артиста занимаются концертные директора, которые у Юли были, или продюсеры, если они есть, – ищут спонсоров, договариваются с участниками. А моя задача – осветить проект, донести в массы, что концерт состоится, что и кто в нем будет. Так что когда мы будем готовы к этому вечеру памяти, когда удастся договорится с каким-то каналом, когда найдутся деньги, тогда он и случится – семья от него не отказывается и лично я приложу все усилия для эфира на федеральном канале!""Претензии, которые я слышу в свой адрес, часто доходят до уровня полной некомпетентности, иногда откровенной глупости, – кричит Исаева. – Причем пресса часто представляет меня как "сестричку Началовой", чего я себе не приписывала никогда. На самом деле Юля однажды так написала мне в социальных сетях, а все за это уцепились. Я сама себя "сестричкой" не называла, это журналисты меня так окрестили, хочу это подчеркнуть!""Что же касается моих действий, направленных на увековечивание памяти артистки, то я, в отличие от многих, занимаюсь и книгой, и фильмом, и выпуском треков, и решение вопросов авторских прав, и даже передачей платьев Юли в музеи, – уверяет Исаева. – Ближайшие люди, являющиеся семьей , понимают какой удар я приняла на себя после ее смерти, какой груз ответственности на меня лежит. И если я появляюсь на каком-то посвященном Началовой эфире, то делаю это исключительно по просьбе папы и мамы Юли".Родные Началовой знают, сколько добра сделала для нее Исаева – помогала с эфирами, презентациями, бенефисами и прессой. Даже организовывала дни рождения артистке и ее дочери Вере! Да просто была рядом много лет и могла подставить свое плечо. "Только в день ее неожиданной смерти у Юли было два эфира на центральных каналах, так что наговаривать на меня, что я-де при жизни ею не занималась, не стоит!" – просит Анна.Напоследок через "Дни.ру" Исаева сделала важное заявление: "Мы, семья и менеджмент артистки, ничего ни у кого не просим. Ни денег, ни памяти – у нас самих всего достаточно. Обращаюсь к журналистам и клеветникам – прекратите поливать грязью нас, хватит различных обвинений и нападок. Живите своей жизнью, а мы будем беречь память артистки, подруги, сестры, дочери и мамы – Юлии Началовой".