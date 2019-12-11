Молодая мамочка Анастасия Решетова поделилась своей новой проблемой. Оказалось, что в новогодние праздники девушке предстоит вернуться к жизни простой россиянки.

Молодая мамочка Анастасия Решетова поделилась своей новой проблемой. Оказалось, что в новогодние праздники девушке предстоит вернуться к жизни простой россиянки.Почти два месяца назад в семье знаменитой модели и ее столь же знаменитого супруга рэпера Тимати появился малыш. Мальчика нарекли Ратмиром. Молодые родители были безумно рады появлению наследника на свет. Правда, вместо данного ему имени, и Решетова, и Юнусов называют его Тимурычем.Тем не менее, несмотря на радость материнства, Анастасии, похоже, приходится жертвовать роскошной жизнью ради маленького сынишки. В своем последнем посте в микроблоге девушка посетовала, что новогодние праздники ей придется провести в Москве, хотя в прошлом году первый день нового цикла она встречала в Париже.На своей странице в социальной сети "Инстаграм" модель опубликовала фотографию, где позирует на фоне Эйфелевой башни. По всей видимости, тогда молодые остановились в отеле с видом на главную достопримечательность города любви. Рядом с девушкой на столике накрыт шикарный завтрак с традиционными для Франции круассанами, апельсиновым соком, яйцами и другими лакомствами.Правда, в этом году ей придется не только встречать первый рассвет нового года в столице, но и убирать за своей семьей. Анастасия рассказала, что в этот праздник у них с Тимати все будет, как у обычных россиян.10 Дек 2019 в 6:05 PST"В этом году романтические поездочки не планируются. Будет так – речь президента, возможно елка, оливье, мы, коты и Тимурыч)) А на утро мне достанется гора немытой посуды 😂😭" (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.), – поделилась своими проблемами Решетова.