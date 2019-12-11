Страшные сообщения в прессе заставили семью актрисы прервать
молчание. Родственники Анастасии Заворотнюк опровергли сообщения о том, что
звезда на всю жизнь останется парализованной.
Страшные сообщения в прессе заставили семью актрисы прервать
молчание. Родственники Анастасии Заворотнюк опровергли сообщения о том, что
звезда на всю жизнь останется парализованной.
Близкие знаменитости
посетовали на то, что затишье в СМИ по поводу ужасного диагноза актрисы было
недолгим. Они отметили, что перед Новым годом гораздо
приятнее и полезнее думать о хорошем, мечтать, дарить праздничное настроение и
добрые пожелания.
"Это такое время, когда людям
не хочется никакого негатива, страшилок и грязи. Но, к сожалению, так считают
не все. В этом случае просто вспомните, пожалуйста, народную мудрость: "Никогда
не желай другому того, чего не желаешь себе", – высказались родные Анастасии
Заворотнюк в "Инстаграме". Также они поблагодарили всех, кто посылает артистке
свои позитивные мысли и энергию.
Кроме того, представители
подчеркнули, что не собираются раскрывать никаких подробностей
по поводу состояния актрисы. "Мы по-прежнему не планируем давать никаких
комментариев в СМИ, потому что, при всем уважении к интересующимся, считаем
неприкосновенным право человека на личные границы во время болезни", – заявили
близкие звезды.
11 Дек 2019 в 4:42 PST
Семья добавила, что публикации в соцсети являются лишь реакцией на выпады
в прессе, на которые они вынуждены отвечать, чтобы оградить от домыслов всех
переживающих за актрису людей. Напомним, ранее
появилась информация о том, что состояние знаменитости вновь ухудшилось. Якобы ее
опухоль вызвала патологии, из-за чего актриса на всю жизнь останется
парализованной.
Как писали "Дни.ру",
по слухам, неоперабельную глиобластому у Анастасии Заворотнюк обнаружили еще
прошлой зимой в Германии. Там же ей сделали трепанацию
черепа, которая не
помогла победить онкологию.