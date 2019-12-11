Страшные сообщения в прессе заставили семью актрисы прервать молчание. Родственники Анастасии Заворотнюк опровергли сообщения о том, что звезда на всю жизнь останется парализованной.

Страшные сообщения в прессе заставили семью актрисы прерватьмолчание. Родственники Анастасии Заворотнюк опровергли сообщения о том, чтозвезда на всю жизнь останется парализованной.Близкие знаменитостипосетовали на то, что затишье в СМИ по поводу ужасного диагноза актрисы былонедолгим. Они отметили, что перед Новым годом гораздоприятнее и полезнее думать о хорошем, мечтать, дарить праздничное настроение идобрые пожелания."Это такое время, когда людямне хочется никакого негатива, страшилок и грязи. Но, к сожалению, так считаютне все. В этом случае просто вспомните, пожалуйста, народную мудрость: "Никогдане желай другому того, чего не желаешь себе", – высказались родные АнастасииЗаворотнюк в "Инстаграме". Также они поблагодарили всех, кто посылает артисткесвои позитивные мысли и энергию.Кроме того, представителиподчеркнули, что не собираются раскрывать никаких подробностейпо поводу состояния актрисы. "Мы по-прежнему не планируем давать никакихкомментариев в СМИ, потому что, при всем уважении к интересующимся, считаемнеприкосновенным право человека на личные границы во время болезни", – заявилиблизкие звезды.11 Дек 2019 в 4:42 PSTСемья добавила, что публикации в соцсети являются лишь реакцией на выпадыв прессе, на которые они вынуждены отвечать, чтобы оградить от домыслов всехпереживающих за актрису людей. Напомним, ранеепоявилась информация о том, что состояние знаменитости вновь ухудшилось. Якобы ееопухоль вызвала патологии, из-за чего актриса на всю жизнь останетсяпарализованной.Как писали "Дни.ру",по слухам, неоперабельную глиобластому у Анастасии Заворотнюк обнаружили ещепрошлой зимой в Германии. Там же ей сделали трепанациючерепа, которая непомогла победить онкологию.