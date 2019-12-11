Боксеры российской сборной отказались выступать на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом. О решении спортсменов рассказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, ..

Боксеры российской сборной отказались выступать на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом. О решении спортсменов рассказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, передает .Функционер добавил, что будет следить за шагами Российского антидопингового агентства. "Для нас самое главное, чтобы наши боксеры выступали под флагом России и звучал наш гимн. Без этого нет смысла в участии", – приводит слова Кремлева телеканал "".Напомним, 9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агенства сообщил об отстранении России от участия в крупных международных соревнованиях. На ближайшие чемпионаты допустят только "чистых" спортсменов. Как уточняет , соревноваться они будут под нейтральным флагом.