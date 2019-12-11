Боксеры российской сборной отказались выступать на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом. О решении спортсменов рассказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, ..
Боксеры российской сборной отказались выступать на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом. О решении спортсменов рассказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, передает .
Функционер добавил, что будет следить за шагами Российского антидопингового агентства. "Для нас самое главное, чтобы наши боксеры выступали под флагом России и звучал наш гимн. Без этого нет смысла в участии", – приводит слова Кремлева телеканал "".
Напомним, 9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агенства сообщил об отстранении России от участия в крупных международных соревнованиях. На ближайшие чемпионаты допустят только "чистых" спортсменов. Как уточняет , соревноваться они будут под нейтральным флагом.