Учащиеся гимназии Российского университета транспорта (РУТ) предложат Деду Морозу новые способы передвижения. Об инициативе молодых транспортников рассказала пресс-служба высшего учебного заведения.
Учащиеся гимназии Российского университета транспорта (РУТ) предложат Деду Морозу новые способы передвижения. Об инициативе молодых транспортников рассказала пресс-служба высшего учебного заведения.
Гимназисты запустили в социальных сетях новогодний флешмоб
"Транспорт для Деда Мороза". "Они предложат разные варианты
зимнему волшебнику для скоростного передвижения по стране. Снежный
поезд-вездеход, аэросани-амфибия или новогодний воздушный шар с гелием – эти
варианты уже представили будущие транспортники", – рассказали в пресс-службе
вуза.
Флешмоб продлится до 27 декабря. Принять участие в нем может
каждый желающий. Для этого нужно разместить фотографию с Дедом Морозом в
соцсетях, а также указать характеристики и название транспортного средства
будущего, которое можно ему предложить. Необходимо поставить хэштег
#транспортДедаМороза.
Лучшие варианты будут отправлены в московскую резиденцию
Деда Мороза. Она расположена на юго-востоке столицы в районе Кузьминки.
Ранее "Дни.ру" писали, что Российский университет
транспорта стал победителем в командном зачете в финале XI Международного
творческого фестиваля студентов транспортных вузов "ТранспАрт-2019". Помимо прочего, команда вуза представила яркий музыкальный номер "Сила судьбы". А при
помощи театра теней была показана история развития транспорта – от первого
колеса до современных механизмов.
Студентов поздравил министр транспорта России Евгений
Дитрих. По его словам, нетворческих людей в отрасли не бывает.