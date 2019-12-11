Учащиеся гимназии Российского университета транспорта (РУТ) предложат Деду Морозу новые способы передвижения. Об инициативе молодых транспортников рассказала пресс-служба высшего учебного заведения.

Учащиеся гимназии Российского университета транспорта (РУТ) предложат Деду Морозу новые способы передвижения. Об инициативе молодых транспортников рассказала пресс-служба высшего учебного заведения.Гимназисты запустили в социальных сетях новогодний флешмоб"Транспорт для Деда Мороза". "Они предложат разные вариантызимнему волшебнику для скоростного передвижения по стране. Снежныйпоезд-вездеход, аэросани-амфибия или новогодний воздушный шар с гелием – этиварианты уже представили будущие транспортники", – рассказали в пресс-службевуза.Флешмоб продлится до 27 декабря. Принять участие в нем можеткаждый желающий. Для этого нужно разместить фотографию с Дедом Морозом всоцсетях, а также указать характеристики и название транспортного средствабудущего, которое можно ему предложить. Необходимо поставить хэштег#транспортДедаМороза.Лучшие варианты будут отправлены в московскую резиденциюДеда Мороза. Она расположена на юго-востоке столицы в районе Кузьминки.Ранее "Дни.ру" писали, что Российский университеттранспорта стал победителем в командном зачете в финале XI Международноготворческого фестиваля студентов транспортных вузов "ТранспАрт-2019". Помимо прочего, команда вуза представила яркий музыкальный номер "Сила судьбы". А припомощи театра теней была показана история развития транспорта – от первогоколеса до современных механизмов.Студентов поздравил министр транспорта России ЕвгенийДитрих. По его словам, нетворческих людей в отрасли не бывает.