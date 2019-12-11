Россияне назвали размер справедливой минимальной зарплаты. Согласно результатам опроса, более трети граждан (35%) считают, что доход работающего человека должен быть выше 50 тысяч рублей, ..

Россияне назвали размер справедливой минимальной зарплаты. Согласно результатам опроса, более трети граждан (35%) считают, что доход работающего человека должен быть выше 50 тысяч рублей, передает .Чуть меньше респондентов (31%) назвали справедливой зарплату в 40-50 тысяч рублей, другие россияне (20%) отдали голос за минимальный доход в размере 30-40 тысяч рублей. Остальные участники опроса (10%) заявили, что работающий человек должен получать 21-30 тысяч рублей, сообщает .Опрос проводился в рамках исследования Общественной палаты "Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления". В анкетировании приняли участие 674 россиянина. Как уточняет число мужчин и женщин среди участников опроса было одинаковым.