Ранее абонентам тарифа уже были доступны выгодные игровые преимущества в популярном онлайн-шутере Warface

Компании «Ростелеком» и MY.GАMES договорились о расширении сотрудничества в рамках тарифного плана «Игровой». Ранее абонентам тарифа уже были доступны выгодные игровые преимущества в популярном онлайн-шутере Warface. Сейчас они также могут воспользоваться специальными предложениями в тактическом шутере CrossFire и ролевой игре ArcheAge. Новая опция MY.GАMES и доступна при выборе тарифного плана на сайте провайдера.По условиям обновленного предложения, за каждый день подписки на тариф «Игровой» с активированной опцией MY.GAMES абонент может накапливать «дни РТК». Они дают игрокам новые виды оружия, костюмы персонажей или другие внутриигровые предметы в Warface, CrossFire и Archeage.В онлайн-шутере Warface пользователь получит четыре единицы огнестрельного оружия, подходящего для PvP, причем оружие можно менять каждый день. Также на счет будут начисляться по десять игровых кредитов каждый день.В тактическом сетевом шутере СrossFire доступно три вида бонусов. Абонент может выбрать один из четырех видов оружия, которое будет начисляться ему ежедневно. Тип оружия можно менять каждый день, а начисление ежедневных бонусов происходит даже без входа в игру. Все игроки получают бонус за подключение — пару кольтов «Красный дракон», отличающихся высокой игровой мощью. Также накопленные «дни РТК» можно обменять на уникальное оружие, которое остается у пользователя навсегда.Игроки фэнтези-MMORPG ArcheAge тоже получают бонус за подключение — костюм лучника Висконии, увеличивающий вероятность уклонения, шанс критического урона, урон при атаке со спины и сопротивление персонажа. В магазине накопленные «дни РТК» можно обменять на расходники, руны, универсальные костюмы и другие предметы. За стаж в размере двух, четырех и шести месяцев игроку в ArcheAge на тарифе «Игровой» начисляются награды — «Универсальное хранилище», глайдер «Крылья астры» или «Ящик с махадебским тигром».«Мы стремимся развивать наши предложения так, чтобы геймеры могли добиваться высоких результатов на максимальной скорости — объединяя лучшие сервисы и опции в тарифном плане "Игровой”. И сегодня, отвечая на ожидания игроков, мы запускаем новые игры — шутер Cross Fire и MMORPG Arche Age — в составе тарифной опции MY.GАMES», — отметил директор игрового направления «Ростелекома» Алексей Степуро.«Сотрудничество с компанией "Ростелеком” крайне важно для нас, и мы с большим энтузиазмом относимся к расширению возможностей в рамках этого партнерства. Появление новой опции MY.GАMES в тарифе "Игровой” позволит пользователям получать приятные бонусы в Warface, CrossFire и Archeage, что сделает игровой процесс еще более комфортным», — сказал директор по оперированию MY.GAMES Алексей Изотов.Узнать подробнее об обновленной опции MY.GAMES и подключить тарифный план «Игровой» можно на .* * *MY.GAMES — игровое подразделение Mail.ru Group, лидер восточноевропейского рынка онлайн-развлечений. Компания объединяет 10 региональных офисов в России, Европе и США, более 1500 сотрудников и 13 внутренних студий разработки.MY.GAMES создает игры для ПК, консолей и мобильных устройств. Компания оперирует более 60 проектами, а всего в ее портфолио — более 150 игр. Среди них такие хиты собственной разработки, как Left to Survive, HAWK: Freedom Squadron, HustleCastle, War Robots, а также Skyforge, «Легенда: наследие драконов», «Аллоды онлайн».В портфеле подразделения GOD (Global Operations Department) присутствуют популярные проекты Warface, ArcheAge, Perfect World, Revelation и другие. Всего в играх MY.GAMES зарегистрировано более 540 миллионов человек. Кроме того, компания развивает собственные медиаресурсы и игровую ПК-платформу, профильное инвестиционное подразделение, игровые и киберспортивные сервисы и многое другое.* * *— крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,1 млн абонентов, платного ТВ — 10,3 млн, из них свыше 5,5 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.