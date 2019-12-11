Повздоривший с другими участниками движения водитель без долгих разговоров одним ударом отправил двух своих оппонентов в нокдаун. Начавшуюся драку предотвратили спутница решительного мужчины, ребенок и сотрудники заправки.

В Ростове-на-Дону водитель отечественного внедорожника без долгих разговоров одним ударом свалил на асфальт двух своих оппонентов после дорожного конфликта.Инцидент, по информации издания RostovGazeta, произошел на заправке, расположенной на улице Нагибина, в минувший четверг, 5 декабря. Начавшуюся было драку предотвратили спутница решительного мужчины, ребенок и подбежавшие сотрудники заправочной станции.