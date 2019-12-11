Продюсер и юная родственница ее подопечного попали в неловкую ситуацию. Яна
Рудковская и девушка отдали предпочтение одинаковым платьям – правда, с
некоторой разницей во времени.
Продюсер и юная родственница ее подопечного попали в неловкую ситуацию. Яна
Рудковская и девушка отдали предпочтение одинаковым платьям – правда, с
некоторой разницей во времени.
Оказалось,
что сестра Димы Билана и светская львица имеют похожие вкусы в одежде. Анна будто
бы нарочно решила скопировать образ Яны Рудковской, которая блистала в наряде
от бренда Giambattista Valli в конце октября.
Если
продюсер отдала предпочтение ярко-красному платью, в то время как сестра Билана
предстала на новогоднем огоньке в розовом. Возможно, молодая особа просто
пытается подражать стилю успешной знаменитости. Как бы там ни было, но для
звезд, как правило, выходить в свет в одинаковых нарядах – настоящий позор.
Отметим, что
платье, которое выбрали Анна и , обошлось им всего в 26 тысяч
рублей. Судя по всему, наряд оказался очень популярен среди представительниц
прекрасного пола, ведь он уже полностью распродан.
Примечательно, что в Сети
внешний вид пришелся по вкусу далеко не всем россиянам. Как
обычно, нашлись хейтеры, которых хлебом не корми – дай раскритиковать жену
фигуриста Евгения Плющенко. "Ноги – палки", "Вид ужасный, как
всегда все неуклюже. Уже пора в такие годы научиться позировать", "Яна, это
платье не совсем вам подходит: слишком много пышности по переду. Шлейф должен
быть пышнее чем перед юбки платья. Какой-то дисбаланс. Уж извините!", -
высказались фолловеры.
10 Дек 2019 в 6:34 PST