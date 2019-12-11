Продюсер и юная родственница ее подопечного попали в неловкую ситуацию. Яна Рудковская и девушка отдали предпочтение одинаковым платьям – правда, с некоторой разницей во времени.

Продюсер и юная родственница ее подопечного попали в неловкую ситуацию. ЯнаРудковская и девушка отдали предпочтение одинаковым платьям – правда, снекоторой разницей во времени.Оказалось,что сестра Димы Билана и светская львица имеют похожие вкусы в одежде. Анна будтобы нарочно решила скопировать образ Яны Рудковской, которая блистала в нарядеот бренда Giambattista Valli в конце октября.Еслипродюсер отдала предпочтение ярко-красному платью, в то время как сестра Биланапредстала на новогоднем огоньке в розовом. Возможно, молодая особа простопытается подражать стилю успешной знаменитости. Как бы там ни было, но длязвезд, как правило, выходить в свет в одинаковых нарядах – настоящий позор.Отметим, чтоплатье, которое выбрали Анна и , обошлось им всего в 26 тысячрублей. Судя по всему, наряд оказался очень популярен среди представительницпрекрасного пола, ведь он уже полностью распродан.Примечательно, что в Сетивнешний вид пришелся по вкусу далеко не всем россиянам. Какобычно, нашлись хейтеры, которых хлебом не корми – дай раскритиковать женуфигуриста Евгения Плющенко. "Ноги – палки", "Вид ужасный, каквсегда все неуклюже. Уже пора в такие годы научиться позировать", "Яна, этоплатье не совсем вам подходит: слишком много пышности по переду. Шлейф долженбыть пышнее чем перед юбки платья. Какой-то дисбаланс. Уж извините!", -высказались фолловеры.10 Дек 2019 в 6:34 PST