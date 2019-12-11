Вчера, на 84-ом году жизни скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Жители столицы отдали экс-градоначальнику последнюю дань памяти.

Вчера, на 84-ом году жизни скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Жители столицы отдали экс-градоначальнику последнюю дань памяти.По одной из версий произошедшего, мужчина скончался в Мюнхене во время плановой операции на сердце. Изначально врачи прогнозировали успешный исход хирургического вмешательства, однако, как это часто бывает с пожилыми людьми, у Юрия начались осложнения. Он так и не выше из состояния медикаментозного наркоза.Многие сокрушаются о его кончине. Так москвичи продолжают приносить к зданию городской мэрии цветы в память о почившем экс-мэра столицы. Сотрудники ведомства установили специальный постамент с портретом Лужкова, перетянутым черной траурной лентой. Кроме того, перед самим изображением лежит книга с ручкой, где каждый может оставить свою часть воспоминаний.Весь постамент практически усеян различными цветами, в основном преобладают белые и красные цвета. Люди несут к мемориалу розы и гвоздики и оставляют их рядом с зажженными в алых стеклянных светильниках свечами. Некоторые даже не сдерживают эмоций и позволяют себе зарыдать, особенно те, кто лично знал ушедшего в мир иной бывшего градоначальника, сообщает .Ранее заслуженный врач России, кардиолог Юрий Серебрянский , почему умер Юрий Лужков. По предварительным данным, Лужков умер из-за инфаркта. Серебрянский отметил, что если эти данные правдивы, то шансов избежать смерти у экс-градоначальника не было. Кардиолог пояснил, у политика могла произойти тампонада сердца, которая является смертельной в 100% случаев.10 Дек 2019 в 1:20 PST