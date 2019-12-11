Солист группы Иванушки International Андрей Григорьев-Апполонов появился в ток-шоу На самом деле на Первом канале. Певец вызвал на детектор лжи зятя и тезку Андрея Григорьева-Апполонова-младшего.

Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполоновпоявился в ток-шоу "На самом деле" на Первом канале. Певец вызвал на детекторлжи зятя и тезку Андрея Григорьева-Апполонова-младшего.В июле 2017 года старшая сестра артиста Андрея Григорьева-Апполоноваскоропостижно скончалась. Тело 51-летней Юлии нашли в ее квартире в Сочи. Официальнаяпричина смерти – приступ астмы.Обстоятельства кончины женщины вызвали у ее близких подозрения.Рядом с телом Григорьевой-Апполоновой обнаружили шприцы с лекарством иингалятор. Родственники не понимали, почему Юлия, потомственный врач, так и неуспела воспользоваться препаратами.Отметим, что за несколько лет до смерти, в 2015 году, сестрарыжего из "Иванушек" вышла замуж за мужчину на 17 лет младше – Андрея Бурдюкова.Гостей на их свадьбе поразило, что жених решил взять фамилию невесты. Ходили слухи, что супруг живет за счетЮлии, поговаривали, что молодого мужа "купил" любимой сестре певец АндрейГригорьев-Апполонов.Появившись в студии ток-шоу "На самом деле" солист группы "ИванушкиInternational" практически подтвердил сплетни. По словам артиста, он много летпомогал родственнице и ее мужу."На самом деле не Юля все делала, а все делал я для этогомолодого человека. Я Юлечку очень любил, она от меня не знала отказа. Онавлюбилась в него. Я ему снимал квартиру, за которую платил многие годы. Я помогАндрею поступить в МГУ. Я уж не говорю, какого фига ты не был с Юлей в день смерти?Это не смешно. Какие встречи? Какие совещания? Ты просто поехал в Москвутусить", – обвинил зятя рыжий из "Иванушек".Андрей Григорьев-Апполонов не скрывал обиды. Артист считает,что муж должен был заботься о его сестре, всегда быть рядом, предотвратитьтрагедию. "Ты мне обязан всем", – сказал вокалист тезке.21 Июл 2017 в 10:40 PDTВ эфире ток-шоу "На самом деле" Андрей Григорьев-Апполонов-младшийпрошел проверку на детекторе лжи. Мужчина уверял, что ему нечегоскрывать. Он искренне любил Юлию и никогда не преследовалкорыстных целей, однако проверка на детекторе лжи уличила его в обмане. Ондействительно какое-то время жил за счет жены и ее богатого родственника.Интересно, что, отвечая на вопросы экспертовАндрей не смог объяснить, для чего почти сразу же после смерти жены он опубликовалв соцсети фото с Юлией и поставил хештеги с ее именем и названием группы "ИванушкиInternational".Также в эфире ток-шоу стало известно, что зять рыжего из "Иванушек"уже через полгода после смерти супруги был замечен с другой женщиной. На экране студии продемонстрировали снимки, на которыхбезутешный вдовец целуется с яркой блондинкой. Эта новость возмутила солиста прославленногоколлектива. Вокалист узнал в девушке на снимке подругу его сестры.В конце программы Андрей Григорьев-Апполонов-младший вновь ответилна вопросы экспертов. Мужчина заявил, что к смерти жены не имеет отношения. Поего словам, кончина женщины – роковая случайность. Детектор лжи подтвердилслова вдовца.