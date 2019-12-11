Пассажирскими железнодорожными перевозками в Крыму с 1 января будет заниматься новая компания - Южная транспортная компания. Премьер-министр правительства республики Юрий Гоцанюк сообщил, что новый перевозчик будет сотрудничать с Крымской железной дорогой. В настоящее время она занимается пригородными перевозками.

Пассажирскими железнодорожными перевозками в Крыму с 1 января будет заниматься новая компания — Южная транспортная компания. Премьер-министр правительства республики Юрий Гоцанюк сообщил, что новый перевозчик будет сотрудничать с Крымской железной дорогой. В настоящее время она занимается пригородными перевозками. "Что касается времени, комфорта, качества обслуживания – никак не изменится", заверил председатель регионального правительства.Премьер уточнил, что по форме организации новая компания будет обществом с ограниченной ответственностью, находящимся в государственной собственности. Сейчас, сообщает "Вести - Севастополь", перевозкой пассажиров на электричках занимается федеральное госпредприятие "Крымская железная дорога".