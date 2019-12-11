Самолет авиакомпании КрасАвиа, который летел в Нижневартовск из Уфы, совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета. Это случилось в результате отказа третьего двигателя.

Самолет авиакомпании "КрасАвиа", который летел в Нижневартовск из Уфы, совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета. Это случилось в результате отказа третьего двигателя.На борту воздушного судна Як-42 находились 73 пассажира, в числе которых трое несовершеннолетних. В 19:39 по московскому времени у самолета отказал третий двигатель, потому экипаж принял решение вернуться в аэропорт Уфы и совершил посадку в штатном режима, сообщает "Интерфакс".Ранее сообщалось, что самолет Череповец – Москва вернулся обратно, пролетев половину пути. Это произошло из-за технической неполадки: сработала сигнализация о неисправности противообледенительной системы. В результате инцидента никто не пострадал — самолет совершил успешную посадку в Череповце.