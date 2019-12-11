Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что сборная России по боксу не поедет на Олимпийские игры в Токио в статусе нейтральной команды. Он признался, что национальный флаг и гимн – приоритет команды.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что сборная России по боксу не поедет на Олимпийские игры в Токио в статусе нейтральной команды. Он признался, что национальный флаг и гимн – приоритет команды."Ребята просят через суды добиться права выступать под флагом. Сейчас нужно посмотреть на шаги ОКР и РУСАДА, однако мы и сами проанализируем возможность оспаривания данного решения, — приводит слова Кремлева РИА Новости. – Самое главное для нас – выступление наших боксеров под флагом России и при звучащем гимне. Без этого смысла участия нет".Напомним, что накануне исполком Всемирного антидопингового агентства принял решение отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Принимать участие в турнирах мирового масштаба разрешено только "чистым" спортсменам и только в нейтральном статусе.