Над Петром Порошенко нависла серьезная угроза. В ближайшие месяцы жизнь бывшего главы государства Украины может кардинально измениться.

Над Петром Порошенко нависла серьезная угроза. В ближайшие месяцы жизнь бывшего главы государства Украины может кардинально измениться.По некоторым данным, у экс-президента Украины серьезноезаболевание. Сообщалось, что Порошенко страдает сахарным диабетом. Арест ипомещение под стражу могут нанести сокрушительный удар по здоровью политика.Вопрос должен решиться в скором времени, считаетполитолог Дмитрий Джангиров. По его мнению, президент Владимир Зеленский долженразобраться со своим предшественником в ближайшие четыре месяца – до новогосаммита в нормандском формате.Порошенко как опытный политик чувствует, что тучи над нимсгущаются, уверен эксперт. "Вчера переписал весь свой аграрный бизнес насына", – рассказал эксперт в эфире ютуб-канала Politwera.Арест будет означать начало выполнения Зеленскимминских соглашений, заявил Джангиров. "Есть чем заняться нашемупрезиденту", – добавил эксперт.Британский журналист Оливер Кэрролл пишет, что уголовное дело, открытое ГБР в отношении Порошенко, может расколоть украинское общество.- Как может "расколоть общество" посадка человека, у которого самый высокий антирейтинг в стране?!Это наоборот сплотит наше общество!��— Zinaida (@ZinaidaUa)Имя бывшего президента фигурирует в 13 уголовных делах. Покаон проходит по ним в качестве свидетеля. К следственным органамотносится презрительно и игнорирует вызовы на допрос. Тем не менее, политикпереписал активы на старшего сына.Напомним, саммит в нормандском формате прошел впонедельник, 9 декабря. Лидеры России, Германии, Франции и Украины договорилисьпродолжить разведение войск в Донбассе и обменяться заключенными по формуле"всех на всех". Следующий раунд переговоров состоится через четыре месяца.