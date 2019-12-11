Над Петром Порошенко нависла серьезная угроза. В ближайшие месяцы жизнь бывшего главы государства Украины может кардинально измениться.
Над Петром Порошенко нависла серьезная угроза. В ближайшие месяцы жизнь бывшего главы государства Украины может кардинально измениться.
По некоторым данным, у экс-президента Украины серьезное
заболевание. Сообщалось, что Порошенко страдает сахарным диабетом. Арест и
помещение под стражу могут нанести сокрушительный удар по здоровью политика.
Вопрос должен решиться в скором времени, считает
политолог Дмитрий Джангиров. По его мнению, президент Владимир Зеленский должен
разобраться со своим предшественником в ближайшие четыре месяца – до нового
саммита в нормандском формате.
Порошенко как опытный политик чувствует, что тучи над ним
сгущаются, уверен эксперт. "Вчера переписал весь свой аграрный бизнес на
сына", – рассказал эксперт в эфире ютуб-канала Politwera.
Арест будет означать начало выполнения Зеленским
минских соглашений, заявил Джангиров. "Есть чем заняться нашему
президенту", – добавил эксперт.
Британский журналист Оливер Кэрролл пишет, что уголовное дело, открытое ГБР в отношении Порошенко, может расколоть украинское общество.
- Как может "расколоть общество" посадка человека, у которого самый высокий антирейтинг в стране?!
Это наоборот сплотит наше общество!��
— Zinaida (@ZinaidaUa)
Имя бывшего президента фигурирует в 13 уголовных делах. Пока
он проходит по ним в качестве свидетеля. К следственным органам
относится презрительно и игнорирует вызовы на допрос. Тем не менее, политик
переписал активы на старшего сына.
Напомним, саммит в нормандском формате прошел в
понедельник, 9 декабря. Лидеры России, Германии, Франции и Украины договорились
продолжить разведение войск в Донбассе и обменяться заключенными по формуле
"всех на всех". Следующий раунд переговоров состоится через четыре месяца.