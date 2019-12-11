Появилась новая информация относительно отказа Димы Билана выступать на концерте звезд Евровидения. Оказалось, это решение никак не связано с присутствием Сергея Лазарева.

Появилась новая информация относительно отказа Димы Билана выступать на концерте звезд "Евровидения". Оказалось, это решение никак не связано с присутствием Сергея Лазарева.Директор знаменитого исполнителя Дмитрий Бушуев опроверг скандальную новость. "Мы бред какого-то трёхкопеечного портала никак не комментируем", – возмутился он.Представитель Билана отметил, что они отказались по другим причинам. Но уточнять их не стал."Это какой-то сборный концерт где-то в Амстердаме. Да, он посвящён "Евровидению", но это просто какое-то коммерческого мероприятие со съемкой телеканала какого-то европейского", – объяснил Бушуев в беседе с изданием "Подъем".25 Авг 2019 в 11:35 PDTОтметим, шоу звезд "Евровидения" пройдёт в Амстердаме 15 декабря. Ранее СМИ писали, что Дима Билан наотрез отказался выступать там. Более того, это предложение его сильно возмутило.Прежде всего, исполнителю не понравилось то, что его имя написано на афише мелким шрифтом. Также его взбесило участие в шоу еще одного популярного певца Сергея Лазарева."Дима Билан расторг контракт и не будет присутствовать на концерте по двум причинам: потому что он не был единственным российским артистом на шоу и потому что его имя не было указано достаточно большим шрифтом на афише мероприятия", – писали на сайте Oikotimes.