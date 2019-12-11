На новогодней съемке телефестиваля Песня года Жасмин исполнила свой хит Сильнее огня. А после выступления певица пообщалась с корреспондентом Дни.ру.

На новогодней съемке телефестиваля "Песня года" Жасмин исполнила свой хит "Сильнее огня". А после выступления певица пообщалась с корреспондентом "Дни.ру".На носу Новый год – время подарков и радости. Жасмин надо покупать что-то не только любимому мужу-бизнесмену Илану Шору, но и трем детям. Певица рассказала "Дни.ру" о том, что наметила."Моя дочь Маргарита обычно в письмах Деду Морозу просит платья и туфельки, а сын Мирон заказывает машинки, в этом году полицейский автомобиль хочет, – улыбается артистка. – А мой старший, Миша, в последнее время относится как-то ровно к подаркам – что вручу, тому и рад".На вопрос о том, что ей самой дарит любящий и любимый муж, ответила уклончиво и как-то тревожно: "Мне это все сейчас неважно. Тем более, у меня все есть. Главное, чтобы было здоровье".В тусовке часто говорят про Жасмин как о миллионерше и как об одной из самых состоятельных артисток. Ведь, например, ее наследница, например, учится в дорогой школе. Год пребывания там, судя по информации на официальном сайте учебного заведения, стоит почти 2 миллиона миллиона рублей. "У богатых своих причуды, а я столько не зарабатываю. Хотя, наверное, по доходам и расход. Но по сравнению с Жасмин я небогат", – ахал в свое время , узнав про расходы певицы."Я вовсе не считаю себя богатой, – уверяет – Мне на хлеб хватает, и слава богу. А мериться с кем-то кошельками не собираюсь".