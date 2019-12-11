Певица Ольга Бузова замахнулась на международный конкурс эстрадной песни Евровидение 2020. Вот только большинство из звезд российского шоу-бизнеса не поддержали эту идею, в том числе и Сергей Пенкин.

Певица Ольга Бузова "замахнулась" на международный конкурс эстрадной песни "Евровидение 2020". Вот только большинство из звезд российского шоу-бизнеса не поддержали эту идею, в том числе и Сергей Пенкин.Известный своим охватывающим четыре октавы голосом музыкант редко дает интервью. Кроме того, он старается избегать конфликтных ситуаций, поэтому от него редко можно услышать критику в чей-то адрес. Но корреспонденту "Дни.ру" удалось узнать мнение артиста касательно выступления Бузовой на "Евровидении 2020", и оно оказалось крайне негативным.Композитор заявил, что относится к прихоти ведущей "Дома-2" просто ужасно. По его мнению, на мероприятии такого масштаба нужно представлять только талантливых артистов.Конечно, Ольгу он к ряду одаренных исполнителей не относит. "Я считаю, что это позорище для нашей страны!", – утверждает Сергей.Тем временем, известие о выступлении Бузовой на "Евровидении 2020" вызвало отторжение и у других звезд. Так, известный музыкальный критик Артур Гаспарян отметил, что одного лишь желания певицы слишком мало для участия в конкурсе.А российский и украинский журналист Сергей Соседов заявил, что ведущая "Дома-2" абсолютно бездарна. Как писали ранее "Дни.ру", он утверждает, что у Ольги нет даже малейшего шанса, слишком уж фальшиво она поет.