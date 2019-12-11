Родные Юрия Лужкова сегодня занимаются организацией его похорон. Уже известно, что церемония прощания с бывшим мэром Москвы пройдет в Храме Христа Спасителя. Правда, сказать в гробу мы его видели смогут лишь самые близкие.

Родные Юрия Лужкова сегодня занимаются организацией его похорон. Уже известно, что церемония прощания с бывшим мэром Москвы пройдет в Храме Христа Спасителя. Правда, сказать "в гробу мы его видели" смогут лишь самые близкие.Как сообщает телеграм-канал Baza, Лужкова, вероятнее всего, похоронят в закрытом гробу. По просьбе родных во время траурной церемонии может быть принято решение не демонстрировать лицо истерзанного болезнью Юрия Лужкова. У него, напомним, были проблемы с сердцем и после операции на нем бывший столичный градоначальник скончался.Теперь люди гадают, почему им будет невозможно смотреть на мертвого руководителям Москвы. То ли вдова не хочет, чтобы его видели и обсуждали, то ли иудейские традиции не велят, то ли есть опасения, что недовольные градостроительной политикой горожане могут плюнуть в лицо "властелину колец", как звали за глаза10 Дек 2019 в 1:20 PSTСтоит напомнить, что в истории были подобные примеры. Например, скончавшегося 19 ноября 1825 года в Таганроге императора Александра I тоже хоронили в закрытом гробу. В итоге появилась легенда, что самодержец не умер, а в Санкт-Петербург был отправлен пустой гроб. Александр же вышел из Таганрога пешком с посохом в руках, тайно принял монашеский постриг и стал послушником при Серафиме Саровском. А последствие под видом старца и с именем Федора Кузьмича обошел многие губернии.