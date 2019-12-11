На Владивосток обрушился снегопад. Пока еще не все замело, но к вечеру ожидается серьезное ухудшение погоды: метель и даже гроза, а на дорогах гололедица.

На Владивосток обрушился снегопад. Пока еще не все замело, но к вечеру ожидается серьезное ухудшение погоды: метель и даже гроза, а на дорогах гололедица.Синоптики предупреждают: за сутки может выпасть половина месячной нормы осадков. Автобусы пока ходят по расписанию, но уже введены ограничения на дорогах, а большегрузам и вовсе запретили въезд в город, передает "Россия 24".Однако от аварий это не спасло. Почти два десятка машин столкнулись перед мостом через Амурский залив. Полоса в сторону Владивостока оказалась полностью перекрыта.