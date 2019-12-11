По всей видимости, прошлогодний феерический провал в Керченском проливе ничему не научил украинцев. Спустя год ситуация у Крымского моста вновь обострилась.

По всей видимости, прошлогодний феерический провал в Керченском проливе ничему не научил украинцев. Спустя год ситуация у Крымского моста вновь обострилась.Российские СМИ пишут о новой провокации украинцев у Керченского пролива. Журналисты не исключают, что стоит ждать очередной попытки прорыва группировки ВМС Незалежной у Крымского моста.Неутешительные прогнозы зазвучали после заявления главкома украинского флота, вице-адмирала Игоря Вороненкова. Он объявил, что в Киев создаст в Азовском море новую флотилию, ее корабли будут базироваться в Мариуполе и Бердянске. Для этого украинцам придется провести суда под Крымским мостом."Небратские нельсоны таки хотят отправить свои вновь обретенные дредноуты в Азовское море, закрыв гештальт с неудавшимся предыдущим походом", – пишет телеграм-канал "Мышь в овощном".По мнению авторов, смысл мероприятия – исключительно пропагандистский, ведь в военном отношении присутствие нескольких украинских катеров ситуации в регионе не изменит. Телеграм-канал отмечает, что на этот раз Киев может поступить цивилизоваванно и попросить разрешения на проход под . Но провокации в духе прошлогодних событий авторы тоже не исключают."Причастным стоит держать ухо востро и не расслабляться",– заключил телеграм-канал.В СМИ также призывают держать ухо востро. "Имеет смысл ждать очередных выпадов со стороны украинских военных", – пишет портал Politonline.Напомним, в конце декабря откроется вторая часть. По переправе пойдут поезда. Они свяжут Москву с Симферополем и Санкт-Петербург с Севастополем.