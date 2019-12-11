В рюкзаке у одного из пассажиров - 23-летнего молодого человека, были обнаружены и изъяты два свертка из с неизвестным веществом, общей массой более 1 килограмма...

«Сотрудниками Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО по г. Москве были задержан житель столицы, подозреваемый в покушении на сбыт наркотического средства - мефедрона», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Сотрудниками полиции на Волгоградском проспекте для проверки документов был остановлен автомобиль «Киа». В ходе беседы с находящимися в машине гражданами, полицейские обратили внимание на подозрительное поведение пассажиров. При личном досмотре в рюкзаке у одного из пассажиров - 23-летнего молодого человека, были обнаружены и изъяты два свертка из с неизвестным веществом, общей массой более 1 килограмма. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством– мефедроном.Установлено, что наркотик предназначался для последующего сбыта.Следствием ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению, покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81