Женщина работала сиделкой у пенсионерки и, воспользовавшись моментом, похитила банковскую карту...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Останкинский задержали 59-летнюю приезжую, подозреваемую в краже у пенсионерки.В отдел полиции обратилась 92-летняя жительница столицы. Со слов заявительницы, ей на мобильный телефон поступило сообщение о снятии денежных средств с ее банковской карты. Пенсионерка отправилась в отделение банка для выяснения обстоятельств списания денег, однако, по прибытии в банк карту не обнаружила. Ущерб составил 15 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции подозреваемую. Установлено, что женщина работала сиделкой у пенсионерки и, воспользовавшись моментом, похитила банковскую карту, с которой сняла денежные средства и распорядилась ими по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Останкинский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29