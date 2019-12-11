Отвлекая хозяйку разговорами и попросив принести воды, злоумышленница похитила у последней деньги и мобильный телефон...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО совместно с оперативниками ОМВД России по району Измайлово задержали 21-летнюю приезжую по подозрению в краже денег у пенсионерки.В дежурную часть отдела полиции обратилась 78-летняя москвичка. Потерпевшая рассказала, что к ней в квартиру пришла женщина, которая представилась якобы медсестрой из районной поликлиники. Отвлекая хозяйку разговорами и попросив принести воды, злоумышленница похитила у последней деньги и мобильный телефон. Спустя некоторое время пенсионерка обнаружила пропажу и обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские на территории Московской области задержали подозреваемую.Следствием ОМВД России по району Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ “Кража”. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят ряд следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление причастности задержанной к аналогичным противоправным деяниям.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73