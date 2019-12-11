Спасая чью-то жизнь, сотрудники УВД по ЦАО регулярно принимают участие в подобных мероприятиях, тщательно готовятся к процедуре и проходят обследование...

В УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве при содействии медицинского персонала Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева состоялась социальная акция по сдаче донорской крови.Полицейские уже не в первый раз принимают участие в подобном благотворительном мероприятии, сдавая кровь в мобильной станции переливания крови. Каждый неравнодушный сотрудник имел возможность оказать помощь людям, нуждающимся в крови и ее компонентах. Для этого сотрудники прибыли в место расположения медицинской станции, предварительно пройдя медицинское обследование, исключив риски для собственного здоровья.В благотворительной акции по сдаче крови приняли участие Председатель Женского совета УВД по ЦАО подполковник полиции Елена Короткова, начальник тыла УВД по ЦАО подполковник внутренней службы Анна Рогачева, начальник ОМТиХО УВД по ЦАО подполковник внутренней службы Андрей Свистунков.Каждый день в донорской крови испытывают необходимость больные дети, взрослые и люди, попавшие в серьезные дорожно-транспортные происшествия и различные катастрофы. Сотрудники полиции УВД по Центральному административному округу как никто знают и понимают важность и ценность проведения таких акций.Спасая чью-то жизнь, сотрудники УВД по ЦАО регулярно принимают участие в подобных мероприятиях, тщательно готовятся к процедуре и проходят обследование.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60