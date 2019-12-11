Отдельные атлеты олимпийской сборной США выразили намерение протестовать во время летних Олимпийских игр 2020 года при попадании на подиум вместе с россиянами. Несмотря на предполагаемый нейтральный статус представителей России американцы недовольны наказанием для нашей страны.

Отдельные атлеты олимпийской сборной США выразили намерение протестовать во время летних Олимпийских игр 2020 года при попадании на подиум вместе с россиянами. Несмотря на предполагаемый нейтральный статус представителей России американцы недовольны наказанием для нашей страны.Некоторые из звезд американского спорта обсуждают возможность протеста на Олимпиаде в Токио, сообщает британское издание Daily Mail. Есть информация, что в качестве протестных мер американцы обсуждают какие-то жесты либо отказ подниматься на пьедестал рядом с россиянами.При этом стоит иметь в виду, что правилами Международного олимпийского комитета запрещена любая демонстрация политических, религиозных или расовых символов на олимпийских объектах.