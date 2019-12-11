В Сети сообщают о закрытии переправы через Керченский пролив. Громкое заявление о Крымском мосте появилось на страницах известных СМИ.
В Сети сообщают о закрытии переправы через Керченский пролив. Громкое заявление о Крымском мосте появилось на страницах известных СМИ.
Новость о технологических работах на переправе переполошила
украинцев. СМИ Незалежной срочно принялись писать о грядущем закрытии переправы
через Керченский пролив. "Крымский мост закроют! Оккупанты раскрыли подробности",
– пишет портал "Обозреватель".
На самом деле украинские журналисты в своей привычной манере
переврали сообщение министерства транспорта России. Ведомство проинформировало
о возможном ограничении движения по Крымскому мосту с 18 по 25 декабря. На
переправе пройдут технологические работы.
В Минтрансе призвали водителей заранее планировать маршрут
при поездках по Крымскому мосту. Об этом сообщает сайт телеканала
.
Пользователи Сети отреагировали на сообщения украинских
журналистов с недоумением. Стремление тамошних СМИ исказить заявление Минтранса
вызвало у людей негодование. "Блин, какие же вы упорото убогие", -
написал hunt andres.
Ранее украинские журналисты поупражнялись в умении делать из
мухи слона. На основании поста блогера о дорожных заплатках на ,
они сделали вывод, что переправа "разваливается". "В Сети
показали разрушающийся Крымский мост", – подобными громкими заголовками
пестрела пресса Незалежной.
Напомним, менее чем через две недели откроется
железнодорожная часть переправы через Керченский пролив. Поезда поедут по
маршруту Москва – Симферополь и Санкт-Петербург – Севастополь. В дальнейшем
через откроются другие направления.