В Сети сообщают о закрытии переправы через Керченский пролив. Громкое заявление о Крымском мосте появилось на страницах известных СМИ.

В Сети сообщают о закрытии переправы через Керченский пролив. Громкое заявление о Крымском мосте появилось на страницах известных СМИ.Новость о технологических работах на переправе переполошилаукраинцев. СМИ Незалежной срочно принялись писать о грядущем закрытии переправычерез Керченский пролив. "Крымский мост закроют! Оккупанты раскрыли подробности",– пишет портал "Обозреватель".На самом деле украинские журналисты в своей привычной манерепереврали сообщение министерства транспорта России. Ведомство проинформировалоо возможном ограничении движения по Крымскому мосту с 18 по 25 декабря. Напереправе пройдут технологические работы.В Минтрансе призвали водителей заранее планировать маршрутпри поездках по Крымскому мосту. Об этом сообщает сайт телеканалаПользователи Сети отреагировали на сообщения украинскихжурналистов с недоумением. Стремление тамошних СМИ исказить заявление Минтрансавызвало у людей негодование. "Блин, какие же вы упорото убогие", -написал hunt andres.Ранее украинские журналисты поупражнялись в умении делать измухи слона. На основании поста блогера о дорожных заплатках на ,они сделали вывод, что переправа "разваливается". "В Сетипоказали разрушающийся Крымский мост", – подобными громкими заголовкамипестрела пресса Незалежной.Напомним, менее чем через две недели откроетсяжелезнодорожная часть переправы через Керченский пролив. Поезда поедут помаршруту Москва – Симферополь и Санкт-Петербург – Севастополь. В дальнейшемчерез откроются другие направления.