Глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в Вашингтон. Он проводит переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. Позднее запланирована встреча Лаврова с президентом Дональдом Трампом, которого Нэнси Пелоси и компания планируют выселить из Овального кабинета уже к Рождеству. Это, по их мнению, своего рода подарок американцам.

Глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в Вашингтон. Он проводит переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. Позднее запланирована встреча Лаврова с президентом Дональдом Трампом, которого Нэнси Пелоси и компания планируют выселить из Овального кабинета уже к Рождеству. Это, по их мнению, своего рода подарок американцам. На 78 день борьбы демократов против Трампа, "архитекторы" его импичмента сформулировали-таки обвинительное заключение: "злоупотреблял властью, давил на Украину и препятствовал работе Конгресса".До этой минуты обвинения в рамках процедуры импичмента в истории США предъявляли только трем из 45 президентов. Четвертый теперь стал Дональд Трамп."Я благодарна главам шести комитетов, которые помогли нам быть верными клятве", — благодарил спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.Озвучить статьи, которые, по мнению демократов, тянут на досрочную отставку, спикер нижней палаты Нэнси Пелоси поручила Джеральду Надлеру. В его юридическом комитете накануне до позднего вечера утрясали формулировки."Президент использовал свою должность для получения личной выгоды, нанося ущерб национальным интересам", — сурово произносит председатель судебного комитета Палаты представителей Конгресса США Джеральд Надлер.В общем, собравшиеся под портретом Джорджа Вашингтона считают себя чуть ли не спасителями отечества."Мы находимся здесь сегодня потому, что злоупотребление президентом своей властью не оставляет нам иного выбора", — отважно заявляет председатель специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф.На вопросы конгрессмены, ведомые Пелоси, отвечать не стали. Чуть замешкавшись, с каменными лицами двинули мимо камер. Трамп же, выдержав паузу, открыл очередную серию твитов словами: "Охота на ведьм".WITCH HUNT!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 декабря 2019 г."Изворотливый Шифф — абсолютно коррумпированный политик. Выдумал ужасное и лживое заявление, зачитал его Конгрессу и объявил, что эти слова исходят от меня. Его поймали на этом, он был очень смущен, но не понес никакой ответственности за свой обман. Рано или поздно ему придется ответить!" – пообещал в своем твите президент США Дональд Трамп.Горячие головы среди демократов, а таких не мало, предлагали не ограничиваться только двумя статьями, а дополнить их еще обвинениями из доклада Мюллера о мифическом российском вмешательстве. Но делать этого не стали. Ведь опирался спецпрокурор на мутное расследование ФБР, которое против Трампа в бюро запустили еще при Бараке Обаме. Доклад об этом накануне представил генеральный инспектор Минюста США. Расследование началось в прошлом 2018 году. Подняли более миллиона документов, провели сотни интервью."Отчет намного хуже, чем я мог себе представить. Что бы они сделали, если бы я не предпринял определенные шаги? И они могли бы добиться успеха. Это была попытка переворота", — обвинял заговорщиков президент США Дональд Трамп.Оппоненты Трампа упирают на то, что инспектор указал на отсутствие политических мотивов у ФБР. Возможно, у бюро их действительно не было, но они точно были у тех, кто стоял за сценой.Все началось с бывшего британского шпиона Кристофера Стилла, которого в 2015 году штаб Хиллари Клинтон нанял собирать компромат на республиканцев и персонально на Трампа. Из того досье в итоге выросло расследование ФБР.Доклад показал, что сотрудники ФБР по меньше мере 17 раз манипулировали информацией, чтобы получить право на слежку. И продолжали ее даже после окончания предвыборной кампании, очевидно, готовясь к следующей. Как сейчас с импичментом.