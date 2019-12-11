Тренерский штаб санкт-петербургского Зенита определился со стартовым составом команды на встречу шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против лиссабонской Бенфики. С первых минут на поле появятся Сердар Азмун и Артем Дзюба.

Тренерский штаб санкт-петербургского "Зенита" определился со стартовым составом команды на встречу шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики". С первых минут на поле появятся Сердар Азмун и Артем Дзюба.Помимо них в стартовый состав сине-бело-голубых попали Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Бранислав Иванович, Йордан Осорио, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Олег Шатов и Александр Ерохин.Стартовый состав на матч #БенфикаЗенит! pic.twitter.com/3XJOcBIXcA— ФК «Зенит»