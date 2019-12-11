Похороны Юрия Лужкова пройдут в четверг, 12 декабря, на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает телеканал со ссылкой на пресс-службу мэрии Москвы. Отпевание начнется в 11 утра в храме Христа ..

Похороны Юрия Лужкова пройдут в четверг, 12 декабря, на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает телеканал "" со ссылкой на пресс-службу мэрии Москвы.Отпевание начнется в 11 утра в храме Христа Спасителя. Его проведет лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Проститься с бывшим градоначальником можно будет с 7 до 14 часов.Напомним, Юрий Лужков скончался 10 декабря в возрасте 83 лет в больнице в Мюнхене, где ему провели операцию на сердце. После хирургического вмешательства у него начались осложнения. Бывший мэр Москвы умер, не приходя в сознание, передает .