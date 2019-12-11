Герцогиня кембриджская всегда имела хорошие отношения с младшим братом своего мужа, принцем Гарри. Оказывается, он очень трогательно обращался к Кейт Миддлтон.

Герцогиня кембриджскаявсегда имела хорошие отношения с младшим братом своего мужа, принцем Гарри. Оказывается,он очень трогательно обращался к Кейт Миддлтон.Начавплотно общаться с королевской семьей в 2005 году, Кейт Миддлтон сразу нашлаобщий язык с Гарри, несмотря на его непростой характер. До нее он не особохотел знакомиться с возлюбленными принца Уильяма.Кейт Миддлтонбыстро сумела расположить к себе принца Гарри. С того времени они и дружат.Королевская журналистка Анджела Левайнсчитает, что в этом нет ничего удивительного. Дело в том, что принцу не хваталотакого друга, как Кейт Миддлтон.После смерти матери, принцессы Дианыобоим братьям пришлось тяжело. Но Уильяму, какстаршему, былонемного проще. Ведь со временем в его жизни появились романтические отношения, и он смогпереключиться с трагедии на личную жизнь.Гарри же был одинок в своем горе. Ставдружить с Кейт Миддлтон, он придуиал ей нежное прозвище. "Изначально онаотносилась к нему очень душевно. Гарри в ответ стал называтьее старшей сестрой, которойу него никогда не было. Это было его внутрисемейное обращениек Кейт", – цитирует журналистку Express.co.uk.Материал дополняется