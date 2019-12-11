Герцогиня кембриджская
всегда имела хорошие отношения с младшим братом своего мужа, принцем Гарри. Оказывается,
он очень трогательно обращался к Кейт Миддлтон.
Герцогиня кембриджская
всегда имела хорошие отношения с младшим братом своего мужа, принцем Гарри. Оказывается,
он очень трогательно обращался к Кейт Миддлтон.
Начав
плотно общаться с королевской семьей в 2005 году, Кейт Миддлтон сразу нашла
общий язык с Гарри, несмотря на его непростой характер. До нее он не особо
хотел знакомиться с возлюбленными принца Уильяма.
Кейт Миддлтон
быстро сумела расположить к себе принца Гарри. С того времени они и дружат.
Королевская журналистка Анджела Левайн
считает, что в этом нет ничего удивительного. Дело в том, что принцу не хватало
такого друга, как Кейт Миддлтон.
После смерти матери, принцессы Дианы
обоим братьям пришлось тяжело. Но Уильяму, как
старшему, было
немного проще. Ведь со временем в его жизни появились романтические отношения, и он смог
переключиться с трагедии на личную жизнь.
Гарри же был одинок в своем горе. Став
дружить с Кейт Миддлтон, он придуиал ей нежное прозвище. "Изначально она
относилась к нему очень душевно. Гарри в ответ стал называть
ее старшей сестрой, которой
у него никогда не было. Это было его внутрисемейное обращение
к Кейт", – цитирует журналистку Express.co.uk.
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