Утром 11 декабря на территории Уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге произошел пожар. По предварительным данным, огонь охватил один из цехов. Площадь возгорания ..

Утром 11 декабря на территории Уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге произошел пожар. По предварительным данным, огонь охватил один из цехов. Площадь возгорания составляет 800 квадратных метров, передает ТАСС.На месте происшествия работают экстренные службы. В ликвидации возгорания участвуют 68 человек и 16 единиц техники. Эвакуации не проводилось, сообщает "". Информация о пострадавших уточняется.