Судебная тяжба вместо отдыха и ярких впечатлений: в Москве начался процесс по делу о мошенничестве в туристическом бизнесе. На скамье подсудимых глава фирмы Мир без границ. Она собрала с клиентов деньги, но люди так никуда и не поехали.

Судебная тяжба вместо отдыха и ярких впечатлений: в Москве начался процесс по делу о мошенничестве в туристическом бизнесе. На скамье подсудимых глава фирмы "Мир без границ". Она собрала с клиентов деньги, но люди так никуда и не поехали.У Люблинского суда собрались обманутые туристы. Все эти люди приобрели дорогостоящие путевки в компании "Мир без границ", однако путешествие ни у кого из них не состоялось."Поездка не состоялась, дети были очень разочарованы, долго плакали. Человек нагло обирает столько людей, собирает деньги и даже не пытается их отдать. Какие-то сказки рассказывает", — говорит пострадавший Сергей Кузьмин.Всего 44 потерпевших. Общий ущерб около 6 миллионов рублей."За 12 часов до вылета я получила сообщение, что мы никуда не летим. Я попросила ее вернуть деньги, на что она написала мне расписку, что обязуется вернуть их до 1 сентября. Деньги она мне не вернула", — рассказывает пострадавшая Маргарита Новикова."Мы пришли, а офис бесследно исчез по данному адресу. После долгих приключений мы ее отыскали по телефону. Она нам также написала гарантийные обязательства, где обещает вернуть деньги", — добавляет пострадавшая Наталья Леонова.На скамье подсудимых Алина Тимофеенко, ее обвиняют в мошенничестве. По мнению следователей, директор компании собирала деньги, а на счета туроператоров их не переводила.- Мы подали в гражданский суд, выиграли его, там были представители туроператоров, которые подтвердили, что в начале 2018 года никаких денежных средств от ООО "Мир без границ" они не получали.Однако адвокат подсудимой уверен, что все деньги были переведены, а Тимофеенко сама едва ли не потерпевшая.- Где деньги всех этих людей?- Деньги все переведены на счета туроператоров, в деле это все есть.- А почему тогда люди не съездили, не отдохнули?- Потому что туроператоры обанкротились.Потерпевшие утверждают, что "Мир без границ" даже не имел договоров с туроператорами.- Вы утверждаете, что денежные средства ушли на оплату туроператорам. У нас есть письма от туроператоров, где они подтверждают, что у них никаких договоров с ними не было!На первом судебном заседании Тимофеенко просила рассмотреть ее дело в особом порядке, а это значит, что ей не смогут дать больше двух третей от максимального срока."Я же не сказала, что этого не сделала, я не виновата ни в чем. При этом я всем озвучила, что денежные средства будут возвращаться", — сообщила подсудимая Алина Тимофеенко.Суд решил, что дело ООО "Мир без границ" будет все-таки рассматриваться в общем порядке после ходатайства потерпевших. Следующее заседание назначено на 26 декабря.