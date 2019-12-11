Российский нападающий Каролины Харрикейнз Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами в победном матче регулярного чемпионата НХЛ против Эдмонтон Ойлерз. Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу ураганов.

Российский нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами в победном матче регулярного чемпионата НХЛ против "Эдмонтон Ойлерз". Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу "ураганов".Свечников ассистировал своим партнерам в самый необходимый момент игры – при счете 3:3, за десять минут до финальной сирены. Его передачи на Джордана Мартинука и Себастьяна Ахо по сути обеспечили "Каролине" победу.Также за победителей забивали Даги Хэмилтон, Нино Нидеррайтер, Райан Дзингел, а Ахо оформил дубль. В составе "нефтяников" забивали Райан Ньюджент-Хопкинс и Зак Кассиан – еще одного автора двух заброшенных шайб в данном матче.Таким образом, после нынешнего поединка в активе Свечникова стало 34 очка, из которых 13 голов и 21 передача.